Badiashile, il Chelsea vuole cederlo a titolo definitivo. Già pronto contratto fino al 2031
Il Napoli ha avviato i primi colloqui con il Chelsea per Badiashile. Il club azzurro valuta il difensore centrale francese come possibile rinforzo per la retroguardia e avrebbe proposto un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe alla società partenopea di valutare il rendimento del giocatore prima di procedere all’eventuale acquisto definitivo. Lo scrive Nicolò Schira sui social.
Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo: pronto un contratto fino al 2031
La posizione dei Blues, però, resta differente: il Chelsea preferirebbe una cessione immediata a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto. Per Badiashile, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto dalla durata complessiva fino al 2031, con una formula 1+4 anni. La trattativa è quindi ancora in fase iniziale, con le due società chiamate a trovare un punto d’incontro sulla modalità del trasferimento.
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