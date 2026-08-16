Grande colpo dall’Arsenal? Longari: “Martinelli proposto da agente italiano, nei discorsi anche Jesus”

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Napoli su Martinelli e Gabriel Jesus: Longari conferma proposta e contatti per entrambi.

Il Napoli continua a guardare in casa Arsenal per rinforzare il reparto offensivo nelle ultime settimane di calciomercato. I due nomi finiti nel mirino dei partenopei sarebbero quelli di Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, entrambi possibili soluzioni per completare l'attacco. Prima di accelerare per un nuovo innesto, però, potrebbe essere necessaria una cessione tra Noa Lang e Lorenzo Lucca, così da liberare spazio e sbloccare le prossime operazioni.

Longari: Martinelli proposto e dialogo per Gabriel Jesus

A confermare le due piste è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia. Attraverso il proprio account X, Longari riferisce che Martinelli è stato proposto al Napoli dal suo agente italiano e che lo stesso intermediario sta parlando con il club azzurro anche di Gabriel Jesus. Il Napoli, inoltre, avrebbe già effettuato un sondaggio per conoscere le condizioni dell'eventuale operazione per Martinelli. "Nessuna velina. Confermo al 100% che Martinelli é stato proposto al Napoli dall’agente italiano che si occupa di lui per la serie A e che sta parlando con il Napoli di un altro attaccante che arriva dalla Premier League (Gabriel Jesus, ndr.). Il Napoli ha sondato le condizioni di Martinelli ieri e io ho condiviso esattamente questa notizia. Spero che ora il quadro sia chiaro amici".