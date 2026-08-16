Napoli-Badiashile, Romano: “Call per chiudere e programmare le visite mediche”

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Badiashile-Napoli verso la chiusura: accordo col Chelsea, ultimi passaggi e visite mediche da programmare.

Il Napoli è ormai a un passo dall'arrivo di Benoit Badiashile dal Chelsea. Nelle ultime 24 ore erano emersi alcuni dubbi sulla fumata bianca dell'operazione, ma i segnali provenienti dai due club indicano che l'intesa è stata raggiunta. Restano da completare gli ultimi passaggi formali prima di poter definire il trasferimento del difensore francese alla corte azzurra.

Badiashile-Napoli, Romano: call decisiva e visite mediche da programmare

A fare il punto sulla trattativa è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube conferma come l'operazione sia entrata nella fase conclusiva. Napoli e Chelsea sono pronti a completare gli ultimi adempimenti, con una call prevista per definire l'affare e programmare le visite mediche del giocatore. "E' prevista una call per chiudere e programmare le visite mediche. Dette una marea di cose nelle ultime 24 ore ma i messaggi che arrivano dai club sono molto chiari. Il Chelsea non è un club della parrocchia e se dà l'ok a muoversi, lo fa perchè c'è una base di accordo e si può procedere".