Napoli-Martinelli, Longari: “Confermo tutto, chieste informazioni al suo agente per l’Italia…”

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Calciomercato Napoli, resiste l'idea Gabriel Martinelli: lo ha proposto il suo procuratore italiano e il club azzurro sta valutando le condizioni

Non solo Gabriel Jesus, un altro attaccante dell'Arsenal è entrato in orbita Napoli: si tratta di Gabriel Martinelli. A lanciare l'indiscrezione è stato Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato Sportitalia, che poco fa su X ha ribadito la notizia facendo chiarezza sulla situazione: "Confermo al 100% che Martinelli é stato proposto al Napoli dall’agente italiano che si occupa di lui per la Serie A e che sta parlando con il Napoli di un altro attaccante che arriva dalla Premier League. Il Napoli ha sondato le condizioni di Martinelli ieri e io ho condiviso esattamente questa notizia".

Martinelli Gabriel Jesus al Napoli? I possibili incastri

Ad oggi sembra difficile immaginarsi operazioni come quelle di Gabriel Martinelli o Gabriel Jesus, vista la situazione complicata del Napoli sul calciomercato. Con il verificarsi di alcuni incastri, però, il club azzurro potrebbe avere le risorse per provare ad affondare il colpo almeno su uno dei due attaccanti brasiliani dell'Arsenal. Infatti, se dopo Romelu Lukaku dovessero essere ceduti anche Noa Lang - a titolo definitivo per un'offerta convincente - e Lorenzo Lucca - più probabile il prestito per lui, liberando comunque l'ingaggio - ecco che il Napoli sarebbe in condizione di fare un acquisto importante in attacco, magari uno dei due Gabriel, Jesus o Martinelli.