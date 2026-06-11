Confermato l'interesse per Gatti e la Juventus apre alla cessione: c'è concorrenza

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Il Napoli ha inserito anche Federico Gatti tra gli obiettivi del suo calciomercato per la difesa: la Juventus apre all'addio dell'ex Frosinone.

In casa Juventus è in atto una vera e propria rivoluzione, con Damien Comolli che lascerà a breve la Continassa. Insieme al dirigente francese, anche Ottolini e Modesto potrebbero dire addio. Al posto di Comolli, intanto, la Juventus sta seriamente pensando a Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo

Napoli su Gatti: arrivano conferme, ma c'è concorrenza

In questo scenario è da capire come si ridisegneranno le strategie di calciomercato, ma una certezza resta: diversi giocatori della rosa di Luciano Spalletti hanno il cartellino vendesi appeso. Fra questi ci potrebbe essere anche Federico Gatti: il difensore, spiega SportMediaset, è stato sondato da Napoli e Roma, con la Juventus che valuta poco meno di 30 milioni di euro il suo cartellino.