Ekuban saluta: il Genoa pensa a Lucca per sostituirlo

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Il reparto offensivo del Genoa potrebbe cambiare volto nella prossima stagione. La rosa guidata da Alberto Gilardino, che oggi può contare su Lorenzo Colombo, Vitinha ed Ekhator, sta valutando possibili innesti giovani e di prospettiva per aumentare la competitività in Serie A. In questi primi quindici giorni di giugno sono emersi diversi profili seguiti dalla dirigenza rossoblù, tra cui Elias Havel del LASK e Elliot Stroud del Mjällby AIF, entrambi osservati con attenzione per il loro potenziale di crescita. L’idea del club è quella di inserire elementi in grado di integrarsi gradualmente nel progetto tecnico.

Ekuban saluta e nuove idee per l’attacco

La situazione in avanti è destinata a cambiare anche per via dell’addio certo di Caleb Ekuban, che il 30 giugno lascerà il Genoa CFC dopo cinque stagioni. Il club sta quindi valutando nuovi profili per completare il reparto offensivo. Tra i nomi circolati figura anche Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, anche se al momento si tratta più di una suggestione che di una trattativa concreta. Il giocatore, infatti, sarebbe in attesa di confrontarsi con Massimiliano Allegri prima di prendere una decisione sul proprio futuro. L’interesse del Genoa resta comunque vivo e potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto solo nelle prossime settimane. Lo si legge su Tmw.