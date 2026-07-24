Fenerbahce, missione italiana per Lukaku: in arrivo offerta al Napoli

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Il Fenerbahce fa sul serio per Romelu Lukaku. Il club turco ha individuato nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo e sarebbe pronto a muoversi concretamente per provare a chiudere l'operazione. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç, nel corso del weekend è prevista una missione in Italia del direttore sportivo Oguz Cetin, con l'obiettivo di avviare i contatti con il Napoli e comprendere i margini della trattativa.

Il Napoli fissa le condizioni

L'incontro con la dirigenza azzurra servirà al Fenerbahce soprattutto per fare chiarezza sulla situazione legata a Lukaku e conoscere la valutazione del club partenopeo per il cartellino dell'attaccante. Il Napoli, infatti, non avrebbe intenzione di cedere il belga a prezzo di saldi, nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza tra un anno. La società azzurra considera Lukaku un elemento importante e valuterà soltanto un'offerta ritenuta adeguata.