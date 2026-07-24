Spunta Tiago Gabriel in difesa! Rai: "Per Gatti solo contatti con gli agenti"

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Ultime calciomercato Napoli tra Gatti e Tiago Gabriel del Lecce

Al Tg Rai Sport, il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato ha fatto il punto sulle strategie del Napoli, svelando alcuni retroscena relativi alle mosse del club azzurro. Per quanto riguarda il reparto difensivo, sarebbero in corso contatti, al momento esclusivamente informali, con gli agenti di Federico Gatti. Nessun confronto, invece, è stato ancora avviato con la Juventus, che resta in attesa di eventuali offerte per il centrale bianconero. Tra le alternative seguite dal Napoli continua inoltre a figurare Tiago Gabriel del Lecce, profilo che il club mantiene sotto osservazione in vista delle prossime settimane.

Il Napoli continua a lavorare anche sul fronte delle operazioni in uscita e dei giovani. Prosegue infatti il dialogo con il Genoa per definire il trasferimento di Garofalo a titolo definitivo, mentre Obaretin potrebbe approdare in Liguria con la formula del prestito corredato da diritto di riscatto. Trattative ancora in evoluzione, che confermano l'intensa attività del club partenopeo sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita.