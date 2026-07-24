Retroscena Gatti-Napoli: contatti ben avviati prima dello 'stop' al mercato

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Il Napoli torna a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. La società azzurra sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato e tra i nomi già monitorati c'è quello di Federico Gatti. I contatti con il centrale della Juventus erano già a buon punto prima della decisione del club partenopeo di bloccare momentaneamente il mercato in entrata. Lo ha riportato il Corriere dello Sport.

Gatti resta un'opzione concreta per la difesa azzurra

Il difensore bianconero è considerato un possibile obiettivo in uscita dalla Juventus e la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli aveva già avviato i primi dialoghi per capire la fattibilità dell'operazione e, con la necessità di intervenire nuovamente in difesa, il nome di Gatti potrebbe tornare prepotentemente d'attualità. La trattativa resta quindi da monitorare, in attesa che il club azzurro definisca le prossime mosse sul mercato.