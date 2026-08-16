Gabriel Jesus-Napoli, conferme dall'Inghilterra: "Gli azzurri hanno mostrato interesse"

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Gabriel Jesus-Napoli, conferme dall'Inghilterra: interesse azzurro, ma l'attaccante non ha fretta.

Il Napoli continua a valutare il profilo di Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo nelle ultime settimane di calciomercato. Prima di poter accelerare per l'attaccante dell'Arsenal, però, la società partenopea avrebbe bisogno di liberare spazio in rosa attraverso una cessione: i principali indiziati sono Noa Lang e Lorenzo Lucca. Soltanto dopo un'uscita il club azzurro potrebbe concretamente muoversi per aggiungere una nuova punta alla squadra di Massimiliano Allegri.

Gabriel Jesus-Napoli, Mokbel: "Ha mostrato interesse, ma non sta spingendo"

Dall'Inghilterra arrivano intanto conferme sull'interesse azzurro. Sami Mokbel, giornalista di BBC Sport, ha affrontato il futuro di Gabriel Jesus nel podcast di mercato "Latte Firm": "E' vera la pista Napoli per Gabriel Jesus? Sì, credo che il Napoli abbia mostrato interesse per lui ma al momento non sta spingendo con insistenza. Ma preciso: è un giocatore che, a quanto ho capito, non ha fretta di andarsene dall'Arsenal. E perché mai dovrebbe, sai, è un grande club, è un club per cui ha ovviamente una chiara affinità... E so che forse molti tifosi non ci danno molta importanza, ma vive in una grande città come Londra, lasciarla è sempre difficile per molti giocatori che hanno messo radici qui. Penso che ci siano sempre molte cose da considerare per i calciatori professionisti in termini di trasferimento e sradicamento delle loro famiglie dai luoghi in cui si sono stabiliti".