Osimhen lascia la Turchia? L’Arsenal chiama il Galatasaray: spunta Martinelli nell’affare

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Arsenal su Osimhen: primi contatti col Galatasaray, possibile scambio con Martinelli e Nwaneri.

L'Arsenal cambia strategia per rinforzare il proprio attacco e torna a valutare con attenzione il profilo di Victor Osimhen. Le difficoltà incontrate nella trattativa per Julian Alvarez, legate soprattutto alle richieste dell'Atlético Madrid, avrebbero spinto i Gunners a prendere in considerazione alternative di primo livello. Tra queste è tornato in primo piano l'ex centravanti del Napoli, oggi al Galatasaray, che per caratteristiche tecniche e realizzative rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito a Mikel Arteta.

Osimhen-Arsenal, primi contatti: nell'affare possono entrare Martinelli e Nwaneri

Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, al momento non sarebbe stata formulata alcuna offerta ufficiale, ma Arsenal e Galatasaray avrebbero avviato i primi contatti per capire i margini di una possibile operazione. Nell'affare potrebbero entrare anche Gabriel Martinelli ed Ethan Nwaneri, con il club turco che avrebbe già manifestato interesse per l'esterno brasiliano, sebbene quest'ultimo non sembri particolarmente convinto di un trasferimento a Istanbul. Il Galatasaray, che ha investito circa 75 milioni di euro per acquistare Osimhen dal Napoli, non avrebbe necessità di venderlo e punterebbe almeno a recuperare la cifra spesa. Il club di De Laurentiis resta spettatore interessato, gli azzurri infatti vantano il 10% sulla futura rivendita del nigeriano.