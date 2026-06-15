Gatti è l'alternativa a Gila per il Napoli, ma la Juventus spara altissimo: le cifre

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Gatti è l'alternativa a Gila per il Napoli: il calciomercato sta per entrare nel vivo.

In attesa dell'ufficialità dell'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, la dirigenza azzurra è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta infatti portando avanti le prime valutazioni di mercato condivise con il tecnico livornese, con particolare attenzione al reparto arretrato.

Gatti è l'alternativa a Gila per il Napoli

Alle spalle di Gila, il preferito, rimane Federico Gatti, altro giocatore molto stimato da Allegri. L'allenatore lo ha già avuto alla Juventus e ne conosce perfettamente le qualità. Non a caso, lo aveva seguito con attenzione anche nei mesi scorsi. L'operazione, però, si presenta più complessa: il recente rinnovo con i bianconeri e un ingaggio importante rendono difficile immaginare una cessione a cifre inferiori ai 28-30 milioni di euro. A riportarlo è Sportmediaset.