Gila-Napoli, c'è una promessa Lotito-Gattuso. Ma una cifra può cambiare tutto

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Napoli su Gila, la Lazio resiste: servono 30 milioni per trattare.

L'estate della Lazio si preannuncia particolarmente movimentata sul fronte difensivo. Dopo l'addio ormai imminente di Alessio Romagnoli, destinato all'Al Sadd, anche altri elementi del reparto arretrato potrebbero lasciare Formello. Le posizioni di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini restano infatti da valutare, mentre il caso più delicato riguarda quello di Mario Gila, uno dei giocatori maggiormente richiesti sul mercato e finito nel mirino del Napoli.

Gila-Napoli, la Lazio resiste ma c'è una cifra che può cambiare tutto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi dello spagnolo, soprattutto dopo la partenza di Romagnoli. L'obiettivo del club biancoceleste è consegnare a Gennaro Gattuso una squadra competitiva e mantenere almeno una parte dell'ossatura difensiva della scorsa stagione. Per questo motivo è stato alzato un vero e proprio muro attorno a Gila. Tuttavia l'interesse del Napoli è concreto e destinato a restare vivo nelle prossime settimane. Giovanni Manna e Massimiliano Allegri considerano il difensore uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato azzurro. La posizione della Lazio potrebbe vacillare soltanto davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile: una proposta da 30 milioni di euro potrebbe infatti riaprire completamente i giochi e cambiare il futuro del centrale spagnolo.