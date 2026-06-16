Gila-Napoli, intesa totale! Romano conferma: "Ora contatti in corso con la Lazio"
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Romano: Gila dice sì al Napoli, ora si tratta con la Lazio
Arrivano importanti novità sul futuro di Mario Gila. Attraverso i propri canali social, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha rivelato che il difensore spagnolo ha raggiunto un’intesa totale sul contratto con il Napoli, dando il proprio assenso al trasferimento in azzurro dopo i contatti positivi avvenuti nelle scorse settimane.
Accordo con Gila, resta il nodo Lotito
Dopo il sì del calciatore, il Napoli dovrà ora concentrarsi sulla trattativa con la Lazio. I contatti tra i due club sono in corso, ma resta da capire quale sarà la posizione del presidente Claudio Lotito, che finora non aveva mostrato apertura verso la cessione del difensore biancoceleste.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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