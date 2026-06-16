Gila-Napoli, intesa totale! Romano conferma: "Ora contatti in corso con la Lazio"

Gila-Napoli, intesa totale! Romano conferma: "Ora contatti in corso con la Lazio"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:25Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Romano: Gila dice sì al Napoli, ora si tratta con la Lazio

Arrivano importanti novità sul futuro di Mario Gila. Attraverso i propri canali social, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha rivelato che il difensore spagnolo ha raggiunto un’intesa totale sul contratto con il Napoli, dando il proprio assenso al trasferimento in azzurro dopo i contatti positivi avvenuti nelle scorse settimane.

Accordo con Gila, resta il nodo Lotito

Dopo il sì del calciatore, il Napoli dovrà ora concentrarsi sulla trattativa con la Lazio. I contatti tra i due club sono in corso, ma resta da capire quale sarà la posizione del presidente Claudio Lotito, che finora non aveva mostrato apertura verso la cessione del difensore biancoceleste.