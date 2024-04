Tmw - Kvara prigioniero del proprio (lungo) contratto: ecco quanto lo valuta il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa farà Khvicha Kvaratskhelia? È una domanda da porsi perché non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, nonostante le richieste di adeguamento salariale del georgiano nel corso degli ultimi mesi. Ha uno stipendio basso, sì, ma anche un accordo a lungo termine con gli azzurri, visto che scadrà a giugno 2027. Chiaro che avere un calciatore scontento non aiuta - e si è visto anche nel corso di questa stagione - ma il Napoli non vuole alzare il monte ingaggi in maniera indiscriminata, soprattutto a chi ha un accordo così a lungo termine. Scrive Tuttomercatoweb che fa un focus sul georgiano.

La situazione

Così Kvaratskhelia si ritrova prigioniero del suo contratto, senza la possibilità di andarsene senza che arrivi una proposta intorno ai 100 milioni per il Napoli. Qualora dovesse arrivare, anche senza Osimhen, pure il georgiano può salutare già da quest'estate. Altrimenti ci sarà un altro braccio di ferro dal punto di vista contrattuale dopo una stagione probabilmente non straordinaria.

Le dichiarazioni

Mamuka Jugeli, agente del giocatore, aveva parlato così nelle scorse settimane. "Per quanto riguarda il futuro stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Andrà via se un altro club presenterà un'offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare". Il presidente De Laurentiis ha deciso di rispondere. L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo".