Tmw, Ceccarini: “Post-Osimhen? Si sono aggiunti altri 3 nomi. Centrocampo? In pole Sudakov"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si è espresso così nel suo editoriale: "Anche il Napoli è in movimento. L’obiettivo principale della prossima campagna acquisti è la punta centrale, visto che il futuro di Osimhen sembra abbastanza scritto. Da capire solo quale potrà essere la destinazione. Il Paris Saint Germain resta interessato ma c’è anche la possibilità Premier League. Jonathan David è da tempo il preferito ma il club azzurro è consapevole che la concorrenza non è poca. E quindi si tiene aperte anche altre opportunità per non farsi trovare impreparato qualora dovessero subentrare difficoltà.

Alla lunga lista degli attaccanti seguiti, negli ultimi tempi se ne sono aggiunti anche altri tre. Il primo è Artem Dovbyk, l’attuale capocannoniere della Liga spagnola con la maglia del Girona, con 18 reti in 30 partite. Acquistato in estate per una cifra intorno agli 8 milioni di euro dal Dnipro adesso dopo questo straordinario campionato costa non meno di 30. È nazionale ucraino e sicuramente farà parlare molto di sé anche all’Europeo. L’altro profilo che va tenuto sotto controllo è Terem Moffi, classe 1999 del Nizza. La punta nigeriano ha realizzato finora 11 reti, quasi tutte di sinistro. Anche il valore del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro. Oltre a loro non va sottovalutato la pista Retegui. Il Napoli continua a sondare il terreno anche per il centrocampo. Sudakov resta sempre in pole per occupare il posto che verrà lasciato libero da Zielinski. Il club azzurro in questi mesi ha fatto seguire anche altri profili. Tra questi ci sono anche Prass dello Sturm Graz e Veerman del Psv Eindhoven".