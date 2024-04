KK - ADL e Conte stanno trattando: due argomenti al centro, i dettagli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Qualche giorno fa avevo detto, su Conte, che se son rose fioriranno. Posso dire che l'ipotesi resta molto concreta, resta da tenere in considerazione. Ma c'è grande riservatezza da ambo le parti.

La trattativa c'è, è in corso, potrebbe sfociare in un accordo, speriamo a breve, altrimenti le rose appassiranno. Le parti si stanno parlando, si è entrati nella fase della concretezza, si parla del dettaglio e della progettualità. Non c'è chiaramente la firma di Conte, ma la trattativa sì. Se non sarà lui il Napoli vede con favore Pioli".