Tmw - Pericolo Premier per David: Aston Villa in pole, spunta anche lo United

Pericolo Premier League per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 legato al Lille da un altro anno di contratto. Il centravanti canadese lascerà la società francese al termine di questa stagione e in Italia piace soprattutto a Napoli e Milan. Al momento però è più probabile un suo trasferimento in Inghilterra.

Sulle tracce di David c'è soprattutto l'Aston Villa. Il club allenato da Unai Emery, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, è alla ricerca di un centravanti di spessore per la prossima stagione e il calciatore canadese è un obiettivo concreto per l'estate. Sondaggio nelle ultime settimane anche del Manchester United, club che in estate sarà protagonista dell'ennesima rivoluzione.

Jonathan David, 24 gol realizzati nella stagione in corso, chiede un ingaggio di circa cinque milioni di euro netti l'anno. Il costo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, anche perché il Lille - a un anno dalla scadenza del contratto e senza possibilità di rinnovarlo - non potrà tirare troppo la corda. A riportarlo è TMW.