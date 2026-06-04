Juan Jesus, spunta un club portoghese. Addio alla Serie A?

vedi letture

Juan Jesus lascia Napoli e la Serie A. Scaduto il contratto del brasiliano che andrà via: piace allo Sporting Lisbona, le ultime

Juan Jesus è destinato a lasciare la Serie A. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto dopo cinque stagioni con il Napoli, si prepara a chiudere la sua esperienza italiana. Sul centrale classe 1991 si registra l’interesse dello Sporting CP, che al momento risulta il club più avanti nella corsa per assicurarselo a parametro zero. I portoghesi stanno valutando concretamente l’operazione e puntano a portarlo a Lisbona senza costi di cartellino, approfittando della situazione contrattuale del giocatore. L’addio al Napoli appare quindi sempre più probabile, con il futuro del difensore che potrebbe presto spostarsi fuori dai confini della Serie A e proseguire la carriera in un nuovo campionato europeo. Lo riporta Sky Sport.

Juan Jesus, addio al Napoli e Serie A

Arrivato in Italia nel gennaio 2012 dall’Internacional, Juan Jesus vanta una lunga esperienza nel campionato di Serie A, avendo indossato le maglie di Inter, Roma e Napoli. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida conoscenza del calcio italiano, distinguendosi come difensore affidabile e duttile. La sua possibile partenza rappresenta la chiusura di un ciclo importante in Italia, dove ha militato per oltre un decennio complessivo.

Nuova sfida per l'ex Napoli Juan Jesus?

Ora per lui si apre la prospettiva di una nuova avventura all’estero, con lo Sporting CP in pole position per garantirsi le sue prestazioni a parametro zero e rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il Napoli saluta così un elemento esperto e affidabile della propria retroguardia dopo cinque stagioni in azzurro. complessivamente oggi