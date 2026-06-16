Podcast Lucca-Lukaku via? Sky: "Vlahovic può essere il sogno del Napoli"

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Vlahovic può lasciare la Juventus e può diventare obiettivo o sogno del Napoli se partono sia Lucca che Lukaku in estate

"Nel mercato che inizia a ballare sulle punte, dove c’è ancora il signor Lewandowski in scadenza di contratto, ci sono due nomi che possono diventare due tormentoni del mercato italiano di Serie A, ovvero Romelu Lukaku e Dušan Vlahović". Inizia così il podcast di Gianluca Di Marzio per il network di Tmw che potete ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli e Radio Tutto Napoli.

Il giornalista di Sky Sport scrive: "Resto convinto, ancora di più questa mattina, che la soluzione ideale per entrambi sia quella di rimanere con il Napoli e con la Juventus. Lukaku è un giocatore che ieri ha dimostrato, entrando e contribuendo al gol del pareggio del Belgio, che se fisicamente al top può ancora essere devastante. Lukaku poi è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri che nei ragionamenti fatti in questi giorni sul Napoli del futuro ancora considera Lukaku un giocatore prezioso per lui, come soluzione insieme a Hojlund, comunque da giocarsi durante la partita o in determinate partite.

Ricordatevi che Lukaku era il giocatore bloccato da Allegri e da Manna quando Manna era il direttore sportivo della Juventus, bloccato ai tempi dell’Inter, quando Lukaku si apprestava ad affrontare la parte finale della stagione poi culminata con la finale di Istanbul con il Manchester City, con quella panchina che poi fu mal digerita. Lo stesso Lukaku poi arrivò allo strappo con l’Inter. In quella stagione, da aprile in poi, Allegri e Manna si erano concentrati per bloccare Lukaku e farlo arrivare alla Juventus. Poi l’operazione non si fece più, ma Allegri è un grande stimolatore di Lukaku.

Vlahović e Lukaku: due destini incrociati, due giocatori che sicuramente saranno al centro del mercato ma che forse il destino porterà ancora a vestire le maglie attuali, quella della Juventus per Vlahović e quella del Napoli per Lukaku. E pensare che uno è stato vicino alla Juve, Lukaku, e l’altro potrebbe essere nei sogni del Napoli qualora Lukaku e Lucca dovessero andare via".