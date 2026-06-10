Lucca torna al Napoli e potrebbe restarci: ecco l'idea di Allegri

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Calciomercato Napoli, arriverà un nuovo attaccante? Prima Allegri vuole valutare Lorenzo Lucca, che non è stato riscattato dal Nottingham.

Tra le valutazioni in corso per il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri c'è anche quella relativa al reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Il Mattino, il club azzurro vorrebbe rilanciare alcuni giocatori che nell'ultima stagione hanno trovato poco spazio, a partire da Lorenzo Lucca. Il Nottingham Forest oggi ha annunciato che non sarà riscattato.

Lucca torna al Napoli: il piano di Allegri

L'attaccante resta infatti nei piani della società e dello stesso Allegri, che non sarebbe favorevole a una cessione a condizioni economiche non ritenute adeguate. In assenza di offerte convincenti, il tecnico sarebbe pronto a concedergli una nuova opportunità come alternativa a Rasmus Hojlund.