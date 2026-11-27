Lucca via a prezzo di saldi: valutazione crollata, la cifra per cederlo subito

Calciomercato Napoli, Lucca valutato circa 18 milioni, la metà di quanto speso. L'ingaggio da 2 milioni netti frena le italiane

Il Napoli non può aspettarsi più della metà di quanto ha speso per Lorenzo Lucca. La valutazione attuale, per un centravanti pagato oltre 36 milioni di euro di solo cartellino tra prestito e riscatto, si aggira quindi intorno ai 18 milioni, come scrive Tmw (che parla di valutazione scesa alla metà massimo), e per il club potrebbe comunque essere un affare. Il punto di partenza della trattativa è questo, in una sessione di gennaio in cui la sua cessione appare ormai chiara a tutti.

Una scelta estiva che non ha reso

In estate il Napoli ha scelto di tenerlo e provarlo come vice di Højlund, forse più per mancanza di reali compratori che per un preciso piano tecnico. Finora la mossa non ha restituito praticamente nulla ad Allegri, che era tra gli sponsor del giocatore ma sembra ormai orientato ad alzare bandiera bianca. Per il club è tempo di cercargli una nuova sistemazione, con la necessità di liberare spazio e risorse per gli altri obiettivi di mercato.

Lo stipendio blocca molte piste

In Serie A non mancano le realtà potenzialmente interessate, a cominciare dall'Udinese, dove Lucca ha fatto così bene da meritare l'investimento da oltre 30 milioni del Napoli di un anno e mezzo fa. Il problema è l'ingaggio: il centravanti classe 2000 percepisce circa 2 milioni netti all'anno, una cifra che non molti club di Serie A possono permettersi. Una sola società ha le possibilità, il Bologna, che si è mossa con primi contatti nelle ultime settimane. Per arrivare a Lucca, però, i rossoblù dovrebbero prima liberare la casella occupata da Dovbyk.