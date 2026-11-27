Rifondazione in porta? Tmw: "Addio Meret-Vanja, già scelti i sostituti?"

Calciomercato Napoli, rivoluzione tra i pali: Meret in scadenza, rinnovo improbabile, Milinkovic-Savic non più intoccabile

Il Napoli dovrà mettere mano anche alla porta in estate. Alex Meret è in scadenza e Vanja Milinkovic-Savic, bocciato in questa stagione, non è più considerato un intoccabile. Il club dovrà quasi certamente rifare il centrocampo, con Lobotka, McTominay, Anguissa e De Bruyne, ma non è l'unico reparto: anche i portieri sono sotto indagine.

Meret, rinnovo difficile?

Meret, ex Udinese, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027, come già accaduto in altre due circostanze. Doveva esserci un incontro per capire la fattibilità del rinnovo, ma sembra che l'intenzione sia quella di non prolungare un accordo comunque pesante, da 2,7 milioni di euro, preferendo puntare su altri obiettivi: Pedro Morisco del Coritiba e Palmisani del Frosinone. La scelta racconta la volontà della società di ripartire con un nuovo ciclo tra i pali, dopo anni in cui il reparto è stato affidato soprattutto a lui. Lo scrive Tmw.

Vanja, cessione possibile?

Anche il portiere serbo non sta vivendo una stagione straordinaria, dopo due anni in alternanza con Meret. Sul rapporto con il collega ha detto: "Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo lavorare con lui". L'impressione è che non sia più un intoccabile e che, davanti a una proposta tra i 15 e i 20 milioni di euro, possa essere lasciato partire senza troppi ripensamenti. Nel corso degli anni sono arrivate offerte di buon livello, quasi sempre rispedite al mittente, ma questa volta il Napoli potrebbe pensarla diversamente.