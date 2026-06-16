Futuro Lukaku, Sky: "Situazione ambientale al Napoli può pesare"
Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora indefinito, le ultime sul centravanti del Napoli impegnato al Mondiale col Belgio le riferisce il giornalista Sky Massimo Ugolini ai microfoni dell'emittente satellitare: "Non sarei molto ottimista sulla possibilità che possa restare Romelu Lukaku. A, perché comunque anche l'ingaggio di Lukaku pesa non poco, circa 8 milioni di euro. B, perché la situazione ambientale non è ancora risolta. Vi abbiamo raccontato le asperità di inizio primavera quando Lukaku era andato in Belgio: gli è stato chiesto di tornare, non è tornato.
Il Mondiale può diventare la vetrina per la cessione
"Insomma, tre multe, di fatto si è allenato fuori rosa e quindi questa situazione ambientale credo che possa pesare non poco nelle valutazioni di Manna e del presidente De Laurentiis. Resta però una grande vetrina il Mondiale per fare chiarezza e probabilmente anche per fare cassa, perché Lukaku ieri ha dato dei segnali incoraggianti e potrebbe stimolare l'interesse di qualche club pronto a investire sull'attaccante belga".
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