Ultim'ora Calciomercato Napoli, Badiashile resta un obiettivo: dialoghi continui col Chelsea

vedi letture

Napoli insiste per Badiashile: trattativa ancora aperta col Chelsea, manca ancora l'intesa.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e tra i principali obiettivi resta Benoît Badiashile. La trattativa con il Chelsea, però, non è ancora arrivata a una svolta definitiva e le parti sono impegnate nel tentativo di trovare la formula giusta per l'eventuale trasferimento del centrale francese.

Chelsea ancora fermo sulla formula

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando, al momento non è stato raggiunto un accordo tra i due club. Il Chelsea continua infatti a non aprire alla possibilità di un prestito con opzione, formula gradita al Napoli, anche se i contatti tra le società proseguono con continuità nella speranza di ridurre le distanze e sbloccare la trattativa.