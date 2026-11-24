Modugno: "De Bruyne ha poca voglia di restare. Mercato? Quattro indiziati per la cessione"

Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio

Francesco Modugno, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, analizzando diversi temi legati all'attualità del Napoli: dal rapporto tra Noa Lang e la tifoseria azzurra al futuro di Kevin De Bruyne, passando per l'emergenza infortuni e le strategie del club in vista del mercato di gennaio.

Su Lang: "I suoi comportamenti rischiano di mancare di rispetto ai tifosi del Napoli. Se prima va sotto la curva a fare i gesti, poi pubblica le foto con l’orecchio sui social, finisce per provocare. I tifosi non lo fischiano per la prestazione, ma per l’atteggiamento. Gli riconosco la capacità di giocare bene da quando riceve i fischi".

Sugli infortuni: "L’anno scorso si dava la colpa al metodo di Conte, ora con Allegri che ha un metodo diverso continuano a infortunarsi. Il reparto medico è rimasto quello splendido dei vecchi tempi".

Modugno sul futuro di De Bruyne e il mercato del Napoli

Su De Bruyne: "La sua cessione mi preoccupa molto, è tra i migliori giocatori della nostra storia. Io penso che lui abbia poca voglia di rimanere e tanti dubbi. Quando una persona non sta più bene in un posto è anche giusto fare delle considerazioni".

Sul mercato di gennaio: "Prima vendi perché serve spazio in rosa. Gli indiziati sono Lucca, Lang, Neres e tristemente De Bruyne. Il Napoli farà mercato per mettere nuova energia e per una rivendibilità futura, cioè ragazzi giovani pronti da rivendere tra tre anni".