Il Napoli guarda anche in Serie A per la fascia: conferme sull'addio al suo club
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Calciomercato Napoli, c'è anche Dodò della Fiorentina nella lista di Manna per il ruolo di vice-Di Lorenzo: da Firenze confermano.
Prendono quota le indiscrezioni che accostano Dodò al Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione fiorentina de La Repubblica, l'esterno brasiliano della Fiorentina sarebbe tra i principali obiettivi del club azzurro per rinforzare la corsia destra nella prossima stagione. Il quotidiano toscano sottolinea come la società viola abbia già messo in conto la possibile partenza del giocatore, seguito con interesse anche dalla Roma.
Calciomercato Napoli, conferme da Firenze su Dodò via dalla Fiorentina
La situazione di Dodò viene descritta come uno dei dossier più delicati dell'estate viola, ma la sua cessione non sarebbe considerata un'ipotesi remota. Non a caso, la Fiorentina avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per individuare un sostituto, con Joao Mario indica
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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