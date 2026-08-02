Calciomercato Napoli, Moretto: "Accelerata per Gatti con una cessione. E occhio a Lukaku"

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Moretto: la cessione di Gutierrez può sbloccare Gatti, mentre Lukaku resta sul mercato.

Il Napoli è pronto a entrare nella fase decisiva del proprio mercato. La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen, ormai vicina secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe garantire al club azzurro la liquidità necessaria per affondare il colpo in difesa. A fare il punto è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, che ha confermato come il principale indiziato a vestire la maglia del Napoli sia Federico Gatti, mentre restano aggiornamenti anche sul fronte Lukaku.

Moretto: "Gatti può accelerare, Juanlu è saltato per i bonus"

"Con la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen si può accelerare per Federico Gatti della Juventus. Juanlu-Napoli era una trattativa praticamente fatta con il Siviglia, ma alla fine il trasferimento è saltato per i bonus. Per Lukaku ad oggi non ci sono trattative in corso, ma ha interesse dalla MLS e in Arabia Saudita, resta in uscita e attenzione ai prossimi giorni. Occhio al futuro di Lukaku, perché si potrebbe scaldare nei prossimi giorni".