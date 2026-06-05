Napoli-Vlahovic, Repubblica: ostacolo ingaggio, ecco quanto chiede il serbo
Prende forma il nuovo attacco del Napoli che sarà guidato da Massimiliano Allegri, anche se al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata da Rasmus Hojlund, appena riscattato dal Manchester United. Restano invece da definire le strategie relative al reparto offensivo, con la società chiamata a valutare se affiancare al danese un altro centravanti di primo piano o puntare su una soluzione alternativa per completare il reparto. Molto dipenderà anche dalle scelte tattiche dell’allenatore e dalle possibili operazioni in uscita durante il mercato estivo.
Vlahovic resta un obiettivo, ma pesa l’ingaggio
Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare la Juventus alla scadenza del contratto. L’attaccante serbo rappresenta un’opportunità interessante soprattutto in caso di trasferimento a parametro zero, ma l’elevato ingaggio richiesto, pari a circa 8 milioni di euro più bonus a stagione, impone una riflessione approfondita da parte della dirigenza azzurra. Proprio il costo dello stipendio resta il principale ostacolo alla trattativa, mentre il club valuta parallelamente il futuro di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi indicati tra i possibili partenti dell’estate.
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