Retroscena Italiano: aveva lasciato il Bologna convinto di andare al Napoli

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Vincenzo Italiano ha sofferto per la mancata chiamata del Napoli: Fabrizio Romano svela il retroscena dietro l'operazione mai conclusa

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YoutTube ha svelato un retroscena sulla trattativa tra Vincenzo Italiano ed il Napoli, che prenderanno strade diverse in quanto gli azzurri hanno preferito Massimiliano Allegri ed il tecnico ha ora accettato il Besiktas. Ecco le parole di Romano: "Vincenzo Italiano è partito direzione Istanbul: sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Accordo chiuso in mattinata, con l'allenatore che ha già firmato i contratti preliminari. Un'offerta economicamente difficile da rifiutare: 6 milioni di euro netti a stagione per Italiano, più poco oltre i 2 milioni netti a stagione per il suo staff, per due anni.

Un'offerta che arriva in un momento in cui Italiano ha anche sofferto quanto accaduto con il Napoli: si era liberato dal Bologna convinto di diventare il nuovo allenatore azzurro, dopo un incontro molto positivo in quel martedì della scorsa settimana che aveva alimentato le sue speranze. Poi il Napoli ha virato su Allegri, e Italiano adesso riparte dal Besiktas".