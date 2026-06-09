Retroscena Juanlu: era quasi del Napoli un anno fa, poi il colpo di scena

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Calciomercato Napoli, stavolta ci siamo per Juanlu Sanchez dal Siviglia? Un anno fa era degli azzurri prima della svolta estiva

Emergono nuovi retroscena sul mancato arrivo di Juanlu Sánchez al Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il club azzurro lo aveva seguito con grande attenzione già un anno fa e, in determinate condizioni, l’operazione avrebbe potuto concretizzarsi, con il terzino del Siviglia molto vicino a vestire la maglia partenopea.

Juanlu-Napoli, l’infortunio di Lukaku e il cambio di strategia

La trattativa, tuttavia, avrebbe subito una svolta decisiva il 14 agosto, in seguito all’infortunio rimediato in amichevole da Romelu Lukaku. L’episodio avrebbe infatti spinto il Napoli a rivedere le proprie priorità di mercato, indirizzando le risorse disponibili su un profilo offensivo di primo piano. In quel contesto, la società avrebbe scelto di concentrare gli sforzi su Rasmus Højlund, rinviando di fatto l’operazione legata a Juanlu.

Juanlu ora di nuovo al Napoli?

Il laterale spagnolo era dunque considerato un obiettivo concreto, ma il cambio di strategia imposto dalle esigenze immediate della rosa avrebbe portato il club a rinviare ogni decisione. Una scelta dettata dalla necessità di intervenire in attacco, che ha finito per modificare le priorità del mercato azzurro e, di conseguenza, il destino dell’esterno del Siviglia.