Nessuna rivoluzione, il Napoli lavora anche ai rinnovi: ben 4 sono in arrivo
Mentre si attende soltanto l'ufficialità dell'arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli continua a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club sarebbe pronto a blindare alcuni dei suoi uomini più importanti con una serie di rinnovi strategici.
Rrahmani e Spinazzola i primi due a rinnovare
I primi accordi riguarderebbero Amir Rrahmani, vicino al prolungamento fino al 2029, e Leonardo Spinazzola, destinato a estendere il contratto fino al 2028. Procedono inoltre in maniera positiva i colloqui per il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe legarsi al Napoli fino al 2029.
Rinnovi anche per i big: toccherà a McTominay e Di Lorenzo
Sul tavolo c'è anche la situazione di Scott McTominay, uno dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre. Per lo scozzese si lavora a un accordo fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Un segnale chiaro della volontà del club di consegnare ad Allegri una base solida da cui ripartire.
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