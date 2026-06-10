Nessuna rivoluzione, il Napoli lavora anche ai rinnovi: ben 4 sono in arrivo

Nessuna rivoluzione, il Napoli lavora anche ai rinnovi: ben 4 sono in arrivoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Calciomercato Napoli, si lavora anche ai prolungamenti di Rrahmani, Spinazzola, McTominay e Di Lorenzo: tutto già quasi fatto.

Mentre si attende soltanto l'ufficialità dell'arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli continua a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club sarebbe pronto a blindare alcuni dei suoi uomini più importanti con una serie di rinnovi strategici.

Rrahmani e Spinazzola i primi due a rinnovare

I primi accordi riguarderebbero Amir Rrahmani, vicino al prolungamento fino al 2029, e Leonardo Spinazzola, destinato a estendere il contratto fino al 2028. Procedono inoltre in maniera positiva i colloqui per il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe legarsi al Napoli fino al 2029.

Rinnovi anche per i big: toccherà a McTominay e Di Lorenzo

Sul tavolo c'è anche la situazione di Scott McTominay, uno dei protagonisti delle ultime stagioni azzurre. Per lo scozzese si lavora a un accordo fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione. Un segnale chiaro della volontà del club di consegnare ad Allegri una base solida da cui ripartire.