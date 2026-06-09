Vergara andrà via a una sola condizione: il Napoli ha fatto la sua scelta

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Antonio Vergara piace al Como ed è al centro di alcune voci di calciomercato: il Napoli riflette e pone le condizioni per l'addio

Le idee del Napoli sul futuro di Antonio Vergara sono piuttosto definite. Il giocatore è considerato centrale nel progetto tecnico e, secondo le valutazioni di Massimiliano Allegri, rappresenta un elemento importante su cui costruire la squadra. La società, infatti, lo ritiene funzionale al percorso di crescita e alla continuità del progetto sportivo, con un ruolo sempre più rilevante nelle rotazioni e nelle scelte future. Anche la dirigenza, con il direttore sportivo Giovanni Manna, condivide pienamente questa impostazione strategica.

Napoli, valutazioni sul futuro di Vergara

Il progetto resta comunque aperto a possibili valutazioni di mercato: in caso di una maxi-offerta per Antonio Vergara, il Napoli sarebbe pronto a riflettere senza preclusioni, come accade per altri elementi della rosa. Lo fa sapere Repubblica oggi in edicola. La linea condivisa tra area tecnica e dirigenza, guidata da Giovanni Manna, è quella di non privarsi del giocatore a meno di proposte particolarmente elevate. Anche Massimiliano Allegri considera il calciatore un tassello importante del suo sistema di gioco, motivo per cui la sua permanenza resta la soluzione più probabile.

Vergara, Napoli ha le idee chiare: la strategia

Tuttavia, il calcio moderno impone sempre attenzione alle dinamiche economiche, e ogni scenario rimane aperto in vista delle prossime sessioni di mercato. Il club continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime settimane prima di prendere decisioni definitive sul futuro del giocatore. Resta quindi una situazione fluida, destinata a essere valutata attentamente sia sul piano tecnico che su quello economico in vista delle prossime mosse di mercato azzurro.