Vice Di Lorenzo, nella lista c'è anche Singo: richiesta altissima
Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo e tra i profili seguiti ci sarebbe anche Wilfried Singo. L'ex Torino, oggi al Galatasaray, è considerato un giocatore in grado di garantire spinta, fisicità e duttilità sulla corsia destra.
Singo-Napoli, richieste alte del Galatasaray
L'interesse del club azzurro è concreto, ma la trattativa si presenta particolarmente complicata. Il Galatasaray, infatti, valuta il giocatore una cifra elevata e non sembra disposto a fare sconti, un aspetto che al momento rappresenta il principale ostacolo all'operazione. Singo resta un nome apprezzato dalla dirigenza partenopea, ma le richieste economiche del club turco potrebbero spingere Giovanni Manna a orientarsi su obiettivi alternativi. La pista rimane aperta, anche se la distanza tra le parti rende ancora prematuro parlare di una trattativa in fase avanzata.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro