Vlahovic-Napoli, Pedullà: “È stato proposto e il club non ha scartato definitivamente l’ipotesi”
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Calciomercato Napoli, le ultime sulle trattative: Dusan Vlahovic lascia la Juventus: gli azzurri valutano l’ipotesi, ma la situazione resta aperta.
Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus e si prepara a lasciare Torino a parametro zero. L’attaccante serbo non ha raggiunto un accordo per il rinnovo e si prepara quindi a iniziare una nuova fase della sua carriera da svincolato, con diverse opzioni già sul tavolo tra Europa e Medio Oriente.
Calciomercato Napoli, proposto Vlahovic: la situazione
Il centravanti classe 2000, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, è stato proposto anche al Napoli, che non avrebbe escluso del tutto la possibilità di valutarlo. Restano inoltre sullo sfondo altri scenari internazionali, con interessamenti da Spagna e Germania, mentre la pista araba non sarebbe al momento in cima alle preferenze del giocatore.
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