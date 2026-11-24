Allegri valuta tre soluzioni tattiche per il City: i dubbi di formazione
L'emergenza infortuni riduce sensibilmente il margine di scelta di Massimiliano Allegri in vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Manchester City. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli avrebbe ancora un dubbio di formazione, la cui risoluzione potrebbe incidere anche sull'assetto tattico degli azzurri, rendendolo potenzialmente più offensivo rispetto a quello visto contro il Torino.
Anguissa o Lang: come cambia il Napoli
Il ballottaggio riguarda Frank Anguissa e Noa Lang. Con il camerunese dal primo minuto, Allegri dovrebbe confermare il 3-5-1-1, con Kevin De Bruyne a supporto dell'unica punta Hojlund. L'impiego dell'esterno olandese, invece, aprirebbe a diverse soluzioni: confermare la difesa a tre, arretrando De Bruyne sulla linea dei centrocampisti al fianco di Gilmour e McTominay, oppure passare al 4-3-3 o al 4-2-3-1, con Spinazzola arretrato nel ruolo di terzino.
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