Champions, il Bayern Monaco batte di misura l'Arsenal: bavaresi in semifinale!

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco vola in semifinale di Champions League, con Tuchel che si conferma allenatore con un ottimo rapporto con la coppa dalle grandi orecchie. L'Arsenal ha fatto troppo poco per vincere e anche atleticamente la squadra di Arteta non sembra essere nel momento migliore della sua stagione: serviva una grandissima partita per avere ragione del Bayern a casa sua, semplicemente non è arrivata.

Come all'Emirates, l'Arsenal nel primo tempo si fa preferire per gioco palla a terra mentre i bavaresi sono più pericolosi: dopo pochi minuti ci pensa Kane a spaventare i tifosi ospiti, mentre al ventesimo tocca a Mazraoui impegnare Raya: corsa di Guerreiro che arriva al limite dell'area di rigore e serve l'ex Ajax che calcia con deviazione di White che termina di un soffio a lato del palo.

I Gunners invece hanno due chances importanti: la prima se la costruisce Odegaard con un sinistro dai 30 metri che mette in difficoltà Neuer, mentre alla mezz'ora Martinelli ha la palla giusta per sbloccare la sfida ma spedisce sul portiere tedesco. Null'altro da segnalare se non il grande equilibrio in campo, con le squadre che temono il vantaggio avversario, in grado di sbilanciare la contesa e la qualificazione.

Nella ripresa il Bayern si presenta con un doppio legno nel giro di pochi minuti: Goretzka e Gurreiro impegnano severamente Raya, che in ambedue i tiri viene aiutato dai montanti, ma per l'Arsenal è uno spavento da cui la squadra faticherà a riprendere. Infatti un quarto d'ora più tardi è Kimmich a rompere l'equilibrio, facendo passare in vantaggio i bavaresi dopo un'azione avvolgente che vede andare al cross Raphael Guerreiro da sinistra. La difesa dei Gunners pensa a mantenere le marcature ma si dimentica del centrocampista, che si inserisce alla perfezione a centro area e con un colpo di testa violento e preciso batte Raya. Arteta manda in campo Gabriel Jesus e Trossard ma non riesce a trovare il pari, come gli era accaduto all'andata. Bayern in semifinale e Gunners a casa.