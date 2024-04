Real Madrid-Barcellona, Bellingham fa 3-2 al 91': Ancelotti a un passo dal titolo

Come al Montjuic, Jude Bellingham è ancora l'uomo della provvidenza.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come al Montjuic, Jude Bellingham è ancora l'uomo della provvidenza. Il giocatore più atteso decide il Clasico del Bernabeu e consegna al Real di Carlo Ancelotti tre punti di platino, che avvicinano le merengues a LaLiga. Finisce 3-2, Xavi dice addio anche all'ultimo obiettivo stagionale dopo aver creduto a lungo nell'impresa.

Il Barcellona approccia meglio la sfida e passa in vantaggio dopo pochi minuti con Christensen, che approfitta di un'uscita a vuoto di Lunin sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Real, che schiera Camavinga e Tchouameni sulla linea dei difensori, ci mette un po' ad organizzarsi; ci vuole un episodio a scuotere i Blancos, che arriva puntuale al 18': Cubarsì è ingenuo a commettere fallo su Lucas Vazquez, Vinicius jr. pareggia i conti dal dischetto.

La panchina blaugrana non è convinta ma alla mezzora esplode per un episodio che farà molto discutere: sul colpo di testa di Yamal, Lunin respinge con qualche difficoltà. È il classico gol fantasma; per gli ospiti la palla ha varcato completamente la linea di porta ma serve l'intervento del VAR, visto che in Spagna non si usa ancora - incredibile ma vero - la goal line technology. Decisione confermata, anche se il dubbio resta. Nel finale di frazione arriva, purtroppo, l'ennesimo infortunio per Frenkie de Jong: l'olandese si fa male alla solita caviglia e lascia il terreno di gioco in barella, sconsolato, tra gli applausi sportivi del Bernabeu.

I catalani approcciano meglio anche la ripresa, trascinati da un mostruoso Lamine Yamal. Il teenager propizia il nuovo vantaggio firmato da Fermin Lopez: conclusione che Lunin non riesce a trattenere, arriva il tap-in dell'altro gioiello blaugrana. Anche stavolta il Real reagisce subito ed è ancora Lucas Vazquez ad essere decisivo: Vinicius sventaglia dalla sinistra verso il secondo palo, dove il terzino brucia Cancelo e batte ter Stegen. Sembra tutto "apparecchiato" per il pareggio, che avrebbe accontentato più il Real, ma alla fine arriva Jude, come nella gara d'andata. Quarto Clasico consecutivo perso dal Barça, i madrileni volano a +11 e ipotecano il titolo.