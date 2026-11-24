Champions, Napoli ancora fuori dai playoff! Como terzo: risultati e classifica

Champions League, Napoli ventisettesimo nonostante il pari col City. Como terzo, Real Madrid in vetta: risultati e classifica.

Si chiude la prima serata della quinta giornata della fase campionato di Champions League, con il Napoli che conquista un punto prezioso sul campo del Manchester City ma resta fuori dalla zona playoff. Gli azzurri di Massimiliano Allegri pareggiano 2-2 all'Etihad Stadium grazie alle reti di Hojlund e Lang, salendo a quattro punti e occupando il ventisettesimo posto. Continua invece a sorprendere il Como di Cesc Fabregas, che supera l'AEK Atene per 1-0 grazie alla rete di Milla e vola al terzo posto con 12 punti, alle spalle di Real Madrid e PSG.

Champions League, Real Madrid a punteggio pieno: vincono Porto, Betis e Lipsia

Il Real Madrid di José Mourinho conquista la quinta vittoria consecutiva, travolgendo il PSV per 5-1 dopo essere passato in svantaggio per il rigore dell'ex interista Perisic. I blancos guidano la classifica a punteggio pieno, mentre il Betis sale a quota 12 grazie al successo sullo Slovan Bratislava. Vittorie anche per Porto e Lipsia, risultati sfavorevoli al Napoli nella corsa ai playoff, mentre Arsenal e Borussia Dortmund si dividono la posta in palio. Negli anticipi, successi di misura per Galatasaray e Bodo/Glimt. Mercoledì toccherà alle altre due italiane: l'Inter ospiterà lo Stoccarda, mentre la Roma farà visita al PSG.

Champions League, quinta giornata: tutti i risultati

Bodo/Glimt-LASK 1-0: 90'+2 Helmersen

Galatasaray-Aston Villa 1-0: 77' Gul

Arsenal-Borussia Dortmund 1-1: 10' Gyokeres (A), 55' Beier (BD)

Como-AEK Atene 1-0: 57' Milla

Feyenoord-Porto 0-1: 2' aut. Targhalline

Manchester City-Napoli 2-2: 55' Hojlund (N), 67' Bouaddi (MC), 76' Lang (N), 86' Cherki (MC)

Lipsia-Lens 3-1: 6' Raum (L), 9' e 90'+4 Nusa (L), 58' Udol (LE)

Real Madrid-PSV 5-1: 32' rig. Perisic (P), 50' Valverde (RM), 60' Bellingham (RM), 64' e 84' Mbappé (RM), 87' Vinicius Jr. (RM)

Slovan Bratislava-Betis 0-2: 43' e 57' Hernandez

Champions League, la classifica aggiornata

1. Real Madrid – 15 (differenza reti +10)

2. PSG* – 12 (+15)

3. Como – 12 (+14)

4. Betis – 12 (+4)

5. Arsenal – 11 (+5)

6. Manchester City – 10 (+5)

7. Dortmund – 10 (+2)

8. Barcellona* – 9 (+8)

9. Aston Villa – 9 (+5)

10. Liverpool* – 9 (+4)

11. Club Brugge* – 9 (+4)

12. Sporting* – 9 (+4)

13. Galatasaray – 9 (0)

14. Bayern* – 8 (+7)

15. Stoccarda* – 7 (+3)

16. Bodo/Glimt – 7 (-4)

17. Inter* – 6 (+2)

18. LASK – 6 (0)

19. Manchester Utd* – 6 (0)

20. FC Porto – 6 (0)

21. RB Lipsia – 6 (-4)

22. Fenerbahce* – 5 (-5)

23. Roma* – 4 (+2)

24. Shakhtar* – 4 (0)

25. Viking* – 4 (-1)

26. Atl. Madrid* – 4 (-1)

27. Napoli – 4 (-5)

28. PSV – 4 (-5)

29. Villarreal* – 3 (-6)

30. Sabah FC* – 3 (-6)

31. AEK – 3 (-7)

32. Feyenoord – 3 (-8)

33. Lens – 3 (-14)

34. Slavia Praga* – 1 (-4)

35. Lilla* – 1 (-6)

36. Slovan Bratislava – 0 (-18)

*Una partita in meno