Manchester City-Napoli, niente sold-out ospiti: il dato sui tifosi azzurri presenti all'Etihad

Manchester City-Napoli, niente sold out all'Etihad: attesi circa 1.800 tifosi azzurri, il 40% dei biglietti resta invenduto.

Per la prima volta rispetto alle ultime trasferte del Napoli sul campo del Manchester City, il settore ospiti dell'Etihad Stadium non farà registrare il tutto esaurito. Saranno circa 1.800 i sostenitori partenopei presenti sugli spalti per la quinta giornata di Champions League, erano stati 3.000 i tagliandi messi a disposizione della tifoseria azzurra.

Napoli, frenata nella vendita dei biglietti: i motivi del mancato sold-out

Diversi fattori potrebbero aver inciso sulla risposta della tifoseria partenopea, solitamente protagonista di grandi esodi nelle trasferte europee. Oltre al rendimento stagionale della squadra di Massimiliano Allegri, a pesare sarebbe stata anche la chiusura dell'aeroporto di Capodichino, che ha complicato i collegamenti con Manchester. Un dato in controtendenza rispetto alle precedenti sfide in terra inglese del 2011, 2017 e 2025, quando il Napoli era guidato rispettivamente da Walter Mazzarri, Maurizio Sarri e Antonio Conte.