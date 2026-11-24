Ufficiale Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas, tre ex Serie A per Nikolic

Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali di Champions League: Fabregas punta su Douvikas, tre ex Serie A tra i greci.

Il Como ospita l'AEK Atene allo stadio Giuseppe Sinigaglia nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, con fischio d'inizio alle ore 21. Cesc Fabregas conferma il 4-2-3-1, affidandosi a Da Cunha, Nico Paz e Baturina sulla trequarti alle spalle di Douvikas. L'attaccante greco guida la classifica marcatori della competizione con sei reti già realizzate. Tra i pali, invece, il tecnico spagnolo sceglie Sanchez.

Como-AEK Atene, tre ex Serie A nella formazione di Nikolic

L'AEK Atene risponde con il 4-4-2 e schiera dal primo minuto tre vecchie conoscenze del campionato italiano. Il tecnico Marko Nikolic si affida a Strakosha tra i pali, Razvan Marin in mezzo al campo e Luka Jovic in attacco, affiancato da Gacinovic. Nel Como, invece, la coppia di centrocampo sarà composta da Perrone e Milla, con Couto e Valle sulle corsie laterali della difesa.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. Allenatore: Nikolic.