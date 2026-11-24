Champions, vincono Galatasaray e Bodo/Glimt: la classifica

Champions League, vincono Galatasaray e Bodo/Glimt: Napoli ventisettesimo a -1 dai playoff. Risultati, programma e classifica

La quinta giornata della fase campionato di Champions League si apre con le vittorie casalinghe di Galatasaray e Bodo/Glimt. La formazione turca supera l'Aston Villa per 1-0 grazie alla rete di Gul al 77', mentre i norvegesi piegano il LASK con il gol decisivo di Helmersen al 92'. Il Bodo/Glimt sale così a sette punti, portandosi momentaneamente al quindicesimo posto, mentre il Galatasaray raggiunge quota sei, gli stessi punti di Inter, Manchester United e LASK.

Champions League, la classifica aggiornata: Napoli ventisettesimo, Como quarto

In attesa delle altre partite della quinta giornata, il Napoli occupa il ventisettesimo posto con tre punti, a una lunghezza dalla zona playoff. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sono chiamati a fare risultato sul campo del Manchester City per rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Como, impegnato contro l'AEK Atene, è invece quarto con nove punti. Domani toccherà all'Inter, sedicesima, contro lo Stoccarda e alla Roma, ventunesima, sul campo del PSG.

1. PSG – 12 (differenza reti +15)

2. Real Madrid – 12 (+6)

3. Arsenal – 10 (+5)

4. Como – 9 (+13)

5. Barcellona – 9 (+8)

6. Aston Villa – 9 (+6)*

7. Manchester City – 9 (+5)

8. Liverpool – 9 (+4)

9. Club Brugge – 9 (+4)

10. Sporting – 9 (+4)

11. Betis – 9 (+2)

12. Dortmund – 9 (+2)

13. Bayern – 8 (+7)

14. Stoccarda – 7 (+3)

15. Bodo/Glimt – 7 (-4)*

16. Inter – 6 (+2)

17. LASK – 6 (0)*

18. Manchester Utd – 6 (0)

19. Galatasaray – 6 (-1)*

20. Fenerbahce – 5 (-5)

21. Roma – 4 (+2)

22. Shakhtar – 4 (0)

23. Viking – 4 (-1)

24. Atl. Madrid – 4 (-1)

25. PSV – 4 (-1)

26. FC Porto – 3 (-1)

27. Napoli – 3 (-5)

28. Villarreal – 3 (-6)

29. AEK – 3 (-6)

30. RB Lipsia – 3 (-6)

31. Sabah FC – 3 (-6)

32. Feyenoord – 3 (-7)

33. Lens – 3 (-12)

34. Slavia Praga – 1 (-4)

35. Lilla – 1 (-6)

36. Slovan Bratislava – 0 (-16)

* una gara in più