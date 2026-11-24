Champions, vincono Galatasaray e Bodo/Glimt: la classifica
La quinta giornata della fase campionato di Champions League si apre con le vittorie casalinghe di Galatasaray e Bodo/Glimt. La formazione turca supera l'Aston Villa per 1-0 grazie alla rete di Gul al 77', mentre i norvegesi piegano il LASK con il gol decisivo di Helmersen al 92'. Il Bodo/Glimt sale così a sette punti, portandosi momentaneamente al quindicesimo posto, mentre il Galatasaray raggiunge quota sei, gli stessi punti di Inter, Manchester United e LASK.
Champions League, la classifica aggiornata: Napoli ventisettesimo, Como quarto
In attesa delle altre partite della quinta giornata, il Napoli occupa il ventisettesimo posto con tre punti, a una lunghezza dalla zona playoff. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sono chiamati a fare risultato sul campo del Manchester City per rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Como, impegnato contro l'AEK Atene, è invece quarto con nove punti. Domani toccherà all'Inter, sedicesima, contro lo Stoccarda e alla Roma, ventunesima, sul campo del PSG.
1. PSG – 12 (differenza reti +15)
2. Real Madrid – 12 (+6)
3. Arsenal – 10 (+5)
4. Como – 9 (+13)
5. Barcellona – 9 (+8)
6. Aston Villa – 9 (+6)*
7. Manchester City – 9 (+5)
8. Liverpool – 9 (+4)
9. Club Brugge – 9 (+4)
10. Sporting – 9 (+4)
11. Betis – 9 (+2)
12. Dortmund – 9 (+2)
13. Bayern – 8 (+7)
14. Stoccarda – 7 (+3)
15. Bodo/Glimt – 7 (-4)*
16. Inter – 6 (+2)
17. LASK – 6 (0)*
18. Manchester Utd – 6 (0)
19. Galatasaray – 6 (-1)*
20. Fenerbahce – 5 (-5)
21. Roma – 4 (+2)
22. Shakhtar – 4 (0)
23. Viking – 4 (-1)
24. Atl. Madrid – 4 (-1)
25. PSV – 4 (-1)
26. FC Porto – 3 (-1)
27. Napoli – 3 (-5)
28. Villarreal – 3 (-6)
29. AEK – 3 (-6)
30. RB Lipsia – 3 (-6)
31. Sabah FC – 3 (-6)
32. Feyenoord – 3 (-7)
33. Lens – 3 (-12)
34. Slavia Praga – 1 (-4)
35. Lilla – 1 (-6)
36. Slovan Bratislava – 0 (-16)
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