Clamoroso tabù: mai una vittoria per il Napoli in Inghilterra in 11 precedenti

Champions League, il Napoli a Manchester per sfatare un tabù: in Inghilterra nelle coppe europee mai una vittoria, 11 partite con 8 sconfitte e 3 pareggi

Il Napoli si presenta a Manchester con un tabù da sfatare: in Inghilterra, nelle coppe europee, non ha mai vinto. Stasera contro il City, all'Etihad, gli azzurri inseguono un risultato che nella loro storia non è mai arrivato e che darebbe un significato particolare alla serata di Champions League.

Undici partite, nessuna vittoria

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, il bilancio del Napoli in terra inglese nelle competizioni europee racconta undici partite senza successi: otto sconfitte e tre pareggi. Uno di questi pareggi è proprio quello del 2011 all'Etihad, in Champions League, contro lo stesso City. Un dato che pesa e che racconta quanto sia difficile, storicamente, per gli azzurri farsi valere in Inghilterra, tra campi e avversari che hanno quasi sempre avuto la meglio.

Un tabù da sfidare, con il City di fronte

La partita di stasera offre dunque una doppia sfida. Da una parte c'è l'avversario, un City di altissimo livello che sul proprio campo è difficile da battere per chiunque. Dall'altra c'è il peso della statistica, che potrebbe diventare anche uno stimolo per un gruppo chiamato a dare una risposta dopo settimane complicate. Per Allegri, che dovrà fare i conti con le assenze e con le scelte di formazione, l'obiettivo è provare a cambiare la storia. Un risultato positivo a Manchester darebbe fiducia in vista del resto del cammino europeo e di un ciclo di partite ravvicinate.