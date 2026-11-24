Maresca non dimentica le origini: "Sono salernitano e tifo sempre Salernitana!"

Le parole dell'allenatore del Man City Enzo Maresca

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Il tecnico italiano ha analizzato le difficoltà della propria squadra e i pericoli rappresentati dagli azzurri di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare su Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Spazio anche alle possibili scelte tattiche e al suo legame con la Salernitana.

Il legame con la Salernitana

Nasci tifoso della Salernitana, andavi allo stadio a vederla con tuo papà. C'è un po' di aria di derby dentro di te o sei lontano da troppo tempo ormai? "No, nasco salernitano e sono ancora tifoso della Salernitana. In questo momento non attraversiamo un buon momento, però sono talmente tanti gli anni che sono fuori che non ci faccio più caso a questa cosa qua. Però seguo la Salernitana, continuo a seguirla. Speriamo che presto possiamo tornare in Serie B o in Serie A".