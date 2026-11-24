De Bruyne torna all'Etihad, i quotidiani inglesi: "Pronta accoglienza da brividi"
Serata dal fascino particolare all'Etihad Stadium: Kevin De Bruyne ritrova il luogo in cui ha conquistato sei titoli di Premier League e la Champions League 2023. Il belga, oggi al Napoli, sfida stasera il City in Champions League e si prepara a un ritorno da protagonista, con un'accoglienza che promette di essere calorosa.
Accoglienza da eroe a Manchester
Come riporta il Mirror, De Bruyne riceverà un'accoglienza da eroe al suo ritorno a Manchester. Il quotidiano britannico si fa portavoce del sentimento dei tifosi locali e di Enzo Maresca, che era vice allenatore quando il City vinse il triplete nel 2022-23. Il rispetto e la stima di cui il centrocampista gode, non solo al City ma in tutto il calcio inglese, sono temi ricorrenti anche sul The Sun, che dedica al suo ritorno ampio spazio. Un affetto costruito in dieci anni di successi e che oggi si trasforma in un omaggio al giocatore.
Doku: "Un piacere giocare con lui"
Sul The Sun interviene anche l'ex compagno di squadra e connazionale Jérémy Doku, che avverte gli avversari: anche a 35 anni De Bruyne possiede ancora un talento straordinario. "È un piacere giocare con lui, anticipa le mosse di tutti e la sua qualità è incredibile", ha detto. Parole che raccontano come il belga sia ancora considerato un riferimento tecnico, in una serata in cui Allegri dovrà decidere come gestirlo, tra il peso emotivo del ritorno e la necessità di dare al Napoli una risposta di carattere in una partita di altissimo livello.
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