Da Barcellona: "Più passano i giorni, più la situazione peggiora. Si va verso il rinvio col Napoli"

Il giornalista di Tuttosport, corrispondente da Barcellona Raffaele Riverso per capire come si sta vivendo l'emergenza Coronavirus in Spagna: "Più passano i giorni, più la situazione peggiora. Fino a settimana scorsa solo paventare l'ipotesi di giocare a porte chiuse sembrava una cosa fuori dal mondo. Si è passato da non prendere in considerazione il problema, a giocare a porte chiuse, al probabile rinvio. A questo punto bisogna essere seri. Il silenzio della Uefa a questo punto è diventato assordante.

Barcellona come sta vivendo la situazione? Al momento Barcellona non è una delle città iberiche più colpite, ma presto arriverà anche qui. Quello che è successo 15 giorni fa in Italia, ora sta accadendo in Spagna. Quello che succederà domani è totalmente imprevedibile. Sono proibite a Barcellona le manifestazioni con più di mille persone, probabilmente si è capito che essendo più drastici possibili, l'emergenza si blocca.