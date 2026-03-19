Conference League, risultati e verdetti: ecco l’avversaria della Fiorentina ai quarti
Celje, Crystal Palace e Mainz si uniscono alla Fiorentina ai quarti di finale di Conference League. Tra i risultati più significativi spicca la vittoria del Mainz, decisa da una rete di Stefan Posch, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il Crystal Palace, invece, ha superato l’AEK Larnaca dopo i tempi supplementari: decisivo Ismaila Sarr con una doppietta. I ciprioti, che avevano pareggiato 0-0 a Londra, erano passati in vantaggio anche nella sfida di ritorno grazie a Enric Saborit al 63’, salvo restare in dieci per l’espulsione dello stesso spagnolo negli ultimi minuti più recupero, decisamente troppo per reggere il ritorno dei britannici.
Il quarto di finale Fiorentina-Crystal Palace
Così sarà Crystal Palace-Fiorentina il quarto di finale, una sfida inizialmente indicata come probabile finalissima ma che si giocherà molto prima a causa del cammino altalenante di entrambe le squadre nella fase a gironi. La Fiorentina avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa, previsto per il 16 aprile, mentre l’andata si disputerà a Londra il 9 aprile.
AEK Atene - Celje 0-2 (andata 4-0)
13' Iosifov, 42' Pozeg
AEK Larnaca - Crystal Palace 1-2 (andata 0-0)
14’, 99’ Sarr (C), 63' Saborit (A)
Mainz - Sigma Olomouc 2-0 (andata 0-0)
46' Posch, 82' Sieb
Rakow - Fiorentina 1-2 (andata 1-2)
46' Struski (R), 69' Ndour (F), 90' + 7 Pongracic (F)
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