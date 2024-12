Le probabili formazioni di Napoli-Venezia: Politano out? Kvara e Neres dal 1'

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 18ª giornata di Serie A, al Maradona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Non bisogna farsi ingannare dalla classifica: i lagunari, al penultimo posto, esprimono in realtà un bel gioco e avrebbero dovuto raccogliere più punti di quanti ne hanno fatti. Gli ultimi tre risultati sono stati infatti positvi: ritorno alla vittoria contro il Cagliari e pareggi con Juve e Como. Gli azzurri sono dunque chiamati a una risposta: contro il Genoa è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato, ma il secondo tempo non è stato all'altezza. Opportunità importante per il Napoli anche dal punto di vista della classifica: ci sono tre scontri diretti in questa giornata (Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina, Milan-Roma) e inevitabilmente qualche concorrente perderà punti. Si può allungare.

I precedenti sorridono agli azzurri: il Napoli è infatti rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Venezia (5V, 3N) e in generale negli ultimi 14 incroci (tra Serie A e B) c'è stato un solo successo dei lagunari. Inoltre, lo score recente dice che i partenopei escono quasi sempre con dei punti da sfide contro le neopromosse: negli ultimi 14 casi c'è stata una sola sconfitta, contro il Monza nel 2023.

Il trend delle due squadre: da un lato il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in casa, dall'altro il Venezia è imbattuto da tre gare. Tuttavia, gli azzurri avevano vinto le prime cinque partite casalinghe in campionato, i lagunari invece sono la squadra attualmente nella competizione che ha in corso la serie più lunga di trasferte senza successi: 16 (4N, 12P).

È anche sfida tra panchine. Antonio Conte con l'ultima partita ha ottenuto la 150esima vittoria in Serie A, diventando il tecnico che ha impiegato meno panchine a raggiungere questo traguardo (220). Eusebio Di Francesco è imbattuto da tre partite in campionato, ha la possibilità di mettere in fila quattro gare senza perdere: l'ultimo allenatore a riuscirci alla guida del Venezia nella competizione è stato Francesco Oddo nell'anno 2000.

L'uomo più atteso è Romelu Lukaku, non solo per questa sua esperienza in azzurro, ma anche per i numeri della sua carriera. Il belga infatti ha preso parte a otto gol nelle ultime sette partite di Serie A giocate contro una neopromossa (6 gol e 2 assist). In più, quattro dei dieci contributi a rete con la maglia del Napoli sono arrivati proprio contro queste squadre.

Le ultime sul Napoli

Per questa sfida il solo Buongiorno non è a disposizione. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro a fare coppia con Rrahmani confermato Juan Jesus. Nessuna sorpresa a centrocampo, con Lobotka in regia con McTominay e Anguissa. In attacco è notizia fresca lo stop di Politano, la cui titolarità è a rischio: ecco che potrebbero vedersi insieme dal primo minuto Kvaratskhelia e David Neres, a supporto di Lukaku. Il provino odierno di Politano dirà di più.

Le ultime sul Venezia

Infermeria lunga per i lagunari: sono out Duncan, Sagrado e Raimondo oltre il lungodegente Svoboda. Di Francesco confermerà in blocco il 3-5-2 con gli uomini che hanno vinto la scorsa settimana. Tra i pali c'è Stankovic, linea a tre con Idzes, Altare e Sverko. Quinti di centrocampo Zampano ed Ellertsson, in mezzo Nicolussi Caviglia con Busio e Andersen. Davanti pronto il tandem Oristanio-Pohjanpalo.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 28 dicembre ore 15:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Politano 55-45%

Indisponibili: Buongiorno

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Altare, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Ballottaggi: Ellertsson-Candela 60-40%

Indisponibili: Svoboda, Sagrado, Duncan, Raimondo

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net