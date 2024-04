Georgia, Kvara e compagni vogliono l'ingresso nell'UE: i messaggi sui social

In Georgia molte persone stanno protestando contro la proposta di legge sui cosiddetti "agenti stranieri".

In Georgia molte persone stanno protestando contro la proposta di legge sui cosiddetti "agenti stranieri" perché temono che, qualora venga approvata, possa compromettere l'ingresso del Paese nell'Unione Europea. Sostanzialmente i media e le ong che ricevono almeno il 20% dei propri fondi dall'estero dovrebbero, sempre secondo questa proposta, registrarsi come entità che "perseguono gli interessi di un potere straniero". La Georgia, come riportato da ilpost.it, ha ottenuto lo scorso dicembre lo status di paese candidato a entrare nell'Unione Europea, ma per proseguire nel percorso dovrà dimostrare di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e il rispetto dello stato di diritto.

Mercoledì anche diversi calciatori della nazionale georgiana si sono uniti alle proteste, postando sui social contro il disegno di legge e a favore dell'ingresso della Georgia nell'Unione Europea. Da menzionare ciò che ha condiviso Khvicha Kvaratskhelia su Facebook, ovvero la foto delle bandiere del suo Paese e dell'Europa, scrivendo: "La via europea ci unisce, avanti in Europa e pace alla Georgia". Contenuti simili sono stati postati pure dal portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili, mentre il capitano Jaba Kankava in una storia Instagram ha scritto: "Fanculo la Russia!".

La Georgia si è qualificata all'Europeo ed è in un momento di grande visibilità, motivo per cui l'iniziativa, apparsa coordinata, potrebbe avere un impatto significativo. Gioca le competizioni con la federazione europea, la UEFA, perché, malgrado geograficamente sarebbe in Asia, è vicina all'Europa.