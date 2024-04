Rai, Perillo: "Utile il ritiro. Giocando sempre così il Napoli avrebbe una classifica ben diversa"

Il giornalista Rai Antonello Perillo commenta così su X il pareggio del Napoli contro la Roma

Il giornalista Rai Antonello Perillo commenta così su X il pareggio del Napoli contro la Roma: "Se il Napoli avesse giocato l’intero campionato con la determinazione vista contro la Roma ora avrebbe una classifica ben diversa da quella che la sta tenendo lontano dalla Champions League e ai margini dalla zona Europa League. Contro la Roma, gli azzurri avrebbero nettamente meritato la vittoria, vista la gran mole di gioco e le tante occasioni da gol create nell’arco dell’intero match, ma ancora una volta hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni di una difesa che colpevolmente non è stata rinforzata neppure sul mercato di gennaio.

Il ritiro è comunque servito, visto che la squadra di Calzona ha lottato su ogni pallone e ha cercato di vincere con tutte le sue forze come dimostrano i 27 tiri verso la porta dei giallorossi e le tante parate importanti di Svilar, di gran lunga il migliore in campo. Tra gli azzurri le prestazioni più convincenti le hanno fornite Kvaratskhelia, piuttosto ispirato, e soprattutto Osimhen, che ha combattuto a sportellate contro i centrali difensivi avversari. Male Cajuste, apparso quasi estraneo ai meccanismi di gioco del centrocampo azzurro. Prossimo impegno lunedì in casa di una Udinese che ha disperato bisogno di punti salvezza".